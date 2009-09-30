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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Порту
Порту
Фалькао 75
Роланду 81
2:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
30 сент. 2009, 21:45 МСК
30.09.2009, 21:45 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Порту
мин
0
Элтон
Элтон
90
0
Перейра
Альваро Перейра
90
0
Алвеш
Бруну Алвеш
90
0
Роланду
Роланду
81'
81'
90
0
Фусиле
Хорхе Фусиле
90
0
Коста
Томас Коста
66
0
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
90
0
Беллуски
Фернандо Беллуски
90
0
Халк
Халк
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
75'
75'
88
0
Гонсалес
Мариано Гонсалес
90
Запасные
0
Бету
Бету
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
0
Майкон
Майкон
0
Гуарин
Фреди Гуарин
0
Валери
Диего Валери
0
Диас
Рикардо Диас
0
Фариас
Эрнесто Фариас
Атлетико
мин
0
Роберто
Роберто
25
0
Переа
Луис Переа
90
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Симау
Симау
70
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Сантана
Клебер Сантана
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
79
0
Форлан
Диего Форлан
90
0
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Родригес
Серхио Родригес
0
Родригес
Макси Родригес
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Перес
Рубен Перес
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь