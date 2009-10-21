Матч завершен
Порту
Порту
Халк 33
Халк 48
2:1
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Перейра 21
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
21 окт. 2009, 21:45 МСК
21.10.2009, 21:45 МСК
среда
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Порту
мин
0
Элтон
Элтон
90
0
Перейра
Альваро Перейра
21'
21'
90
0
Алвеш
Бруну Алвеш
90
0
Роланду
Роланду
90
0
Фусиле
Хорхе Фусиле
90
0
Родригес
Кристиан Родригес
69
0
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
90
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Халк
Халк
33'
48'
33'
48'
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
87
0
Гонсалес
Мариано Гонсалес
90
Запасные
0
Нуно
Нуно
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
0
Майкон
Майкон
0
Гуарин
Фреди Гуарин
0
Диас
Рикардо Диас
0
Фариас
Эрнесто Фариас
0
Алекс
Алекс
АПОЭЛ
мин
0
Хиотис
Дионисиос Хиотис
90
0
Сациас
Маринос Сациас
79
0
Элиа
Мариос Элиа
90
0
Брурсе
Йоост Брурсе
90
0
Грнчаров
Бобан Грнчаров
90
0
Косовски
Камил Косовски
38
0
Пинту
Элиу Пинту
90
0
Михаил
Хрисис Михаил
60
0
Мораиш
Нуну Мораиш
90
0
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
90
0
Миросавлевич
Ненад Миросавлевич
90
Запасные
0
Киссас
Тасос Киссас
0
Александру
Нектариос Александру
0
Кириаку
Димитрис Кириаку
0
Папафанасиу
Андреас Папафанасиу
0
Паулиста
Жеан Паулиста
0
Жевлаков
Марцин Жевлаков
0
Брешка
Марио Брешка