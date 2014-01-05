Матч завершен
Порт Вейл
Сток-он-Трент
2:2
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Плимут Аргайл
Плимут
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
5 янв. 2014, 18:00 МСК
5.01.2014, 18:00 МСК
воскресенье
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