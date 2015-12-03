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Кубок Испании
Понферрадина VS Эйбар
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Понферрадина - Эйбар: 03 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Понферрадина
Понферра
3:0
Первый матч 0:4
Понферрадина - Эйбар: 03 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
3 дек. 2015, 23:00 МСК
3.12.2015, 23:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Эйбар
мин
13
Родригес
Йоель Родригес
15
Анхель
Хосе Анхель
3
Бигас
Педро Бигас
20
Робер
Робер
11
Соареш
Рафа Соареш
2
Бургос
Эстебан Бургос
8
Диоп
Папакоули Диоп
18
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
19
Шарлес
Шарлес
16
де Бласис
Пабло де Бласис
17
Кике
Кике
Запасные
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
-
12
Оливейра
Паулу Оливейра
-
24
Техеро
Альваро Техеро
-
21
Леон
Педро Леон
-
6
Альварес
Серхио Альварес
-
22
Инуи
Такаши Инуи
-
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
-
9
Энрих
Серхио Энрих
-
7
Кике
Кике
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
16.12.2015
16 дек. 2015
ср
22:00
Эйбар
4 : 0
Понферрадина
16.12.2015
16 дек. 2015
ср
22:00
Эйбар
4
Понферрадина
0
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
23:00
Понферрадина
3 : 0
Эйбар
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
23:00
Понферрадина
3
Эйбар
0
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