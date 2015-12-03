Понферрадина - Эйбар: 03 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Понферрадина
Понферра
3:0
Первый матч 0:4

Понферрадина - Эйбар: 03 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
3 дек. 2015, 23:00 МСК
3.12.2015, 23:00 МСК
четверг
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Предварительный состав

Эйбар
мин
13
Родригес
Йоель Родригес
15
Анхель
Хосе Анхель
3
Бигас
Педро Бигас
20
Робер
Робер
11
Соареш
Рафа Соареш
2
Бургос
Эстебан Бургос
8
Диоп
Папакоули Диоп
18
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
19
Шарлес
Шарлес
16
де Бласис
Пабло де Бласис
17
Кике
Кике
Запасные
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
-
12
Оливейра
Паулу Оливейра
-
24
Техеро
Альваро Техеро
-
21
Леон
Педро Леон
-
6
Альварес
Серхио Альварес
-
22
Инуи
Такаши Инуи
-
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
-
9
Энрих
Серхио Энрих
-
7
Кике
Кике
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

16.12.2015 16 дек. 2015 ср 22:00
Эйбар
4 : 0
Понферрадина
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 22:00
Эйбар
4
Понферрадина
0
03.12.2015 03 дек. 2015 чт 23:00
Понферрадина
3 : 0
Эйбар
03.12.2015 03 дек. 2015 чт 23:00
Понферрадина
3
Эйбар
0

Новости

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