Матч завершен
Польша
1:0
Матч завершен
Северная Ирландия
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
12 июня 2016, 19:00 МСК
12.06.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Овидиу Хэцеган
Овидиу Хэцеган
Главный Судья
Составы