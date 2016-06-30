Матч завершен
Польша
1:1
( 3 : 5)
Матч завершен
Португалия
Чемпионат Европы, 1/4 финала

Чемпионат Европы,

1/4 финала
30 июня 2016, 22:00 МСК
30.06.2016, 22:00 МСК
четверг
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы