Польша - Ирландия: 11 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Польша
2:1

Польша - Ирландия: 11 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Ирландия
Чемпионат Европы, 10 тур

Чемпионат Европы,

10 тур
11 окт. 2015, 21:45 МСК
11.10.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
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Предварительный состав

Польша
мин
6
Плахета
Пшемыслав Плахета
22
Фабиански
Лукаш Фабиански
15
Глик
Камиль Глик
16
Кедзиора
Томаш Кедзиора
5
Беднарек
Ян Беднарек
10
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
14
Клих
Матеуш Клих
7
Зелински
Петр Зелински
13
Реца
Аркадиуш Реца
9
Левандовски
Роберт Левандовски
21
Йозвяк
Камил Йозвяк
Запасные
1
Щесны
Войцех Щесны
-
12
Скорупски
Лукаш Скорупски
-
18
Берешиньски
Бартош Берешиньски
-
2
Бохневич
Павел Бохневич
-
16
Валюкевич
Себастьян Валюкевич
-
13
Рыбус
Мацей Рыбус
-
8
Линетти
Карол Линетти
-
19
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
-
9
Модер
Якуб Модер
-
11
Гросицки
Камил Гросицки
-
7
Милик
Аркадиуш Милик
-
23
Пентек
Кшиштоф Пентек
-
Ирландия
мин
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
12
Даффи
Шейн Даффи
19
Брэди
Робби Брэди
23
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
Лонг
Кевин Лонг
9
Коллинс
Джеймс Коллинс
12
Хорган
Дэрил Хорган
3
Мэннинг
Райан Мэннинг
15
О'Ши
Дара О'Ши
19
Кертис
Ронан Кертис
12
Найт
Джейсон Найт
Запасные
1
Траверс
Марк Траверс
-
16
Келлехер
Куивин Келлехер
-
3
Кларк
Киран Кларк
-
15
Кристи
Сайрус Кристи
-
21
Ленихэн
Даррах Ленихэн
-
19
Куллен
Джош Куллен
-
21
Бирн
Джек Бирн
-
19
Магуайр
Шон Магуайр
-
18
Перрот
Трой Перрот
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

11.10.2015 11 окт. 2015 вс 21:45
Польша
2 : 1
Ирландия
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 21:45
Польша
2
Ирландия
1
29.03.2015 29 марта 2015 вс 21:45
Ирландия
1 : 1
Польша
29.03.2015 29 марта 2015 вс 21:45
Ирландия
1
Польша
1

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