Матч завершен
Плимут Аргайл
Плимут
2:3
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Порт Вейл
Сток-он-Трент
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
14 янв. 2014, 22:45 МСК
14.01.2014, 22:45 МСК
вторник
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