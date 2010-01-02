Матч завершен
Плимут Аргайл
Плимут
0:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
2 янв. 2010, 18:00 МСК
2.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы