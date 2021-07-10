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Кубок Америки
Перу VS Колумбия
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Перу - Колумбия: 10 июля 2021 смотреть онлайн
Перу
-:-
Перу - Колумбия: 10 июля 2021 смотреть онлайн
Колумбия
Кубок Америки, Матч за 3-е место
Кубок Америки,
Матч за 3-е место
10 июля 2021, 3:00 МСК
10.07.2021, 3:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
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Предварительный состав
Подробнее
Колумбия
мин
1
Оспина
Давид Оспина
6
Тесильо
Вильям Тесильо
13
Мина
Йерри Мина
23
Санчес
Дэвинсон Санчес
16
Муньос
Даниэль Муньос
14
Диас
Луис Диас
5
Барриос
Вильмар Барриос
8
Куэльяр
Густаво Куэльяр
11
Куадрадо
Хуан Куадрадо
7
Сапата
Дуван Сапата
18
Борре
Сантос Борре
Запасные
22
Кинтана
Альдаир Кинтана
-
12
Варгас
Камило Варгас
-
4
Куэста
Карлос Куэста
-
2
Медина
Стефан Медина
-
3
Мурильо
Оскар Мурильо
-
26
Фабра
Франк Фабра
-
21
Перес
Себастьян Перес
-
25
Перласа
Бальдомеро Перласа
-
10
Кардона
Эдвин Кардона
-
9
Муриэль
Луис Муриэль
-
19
Борха
Мигель Борха
-
28
Чара
Йимми Чара
-
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Прошлые матчи
21.06.2021
21 июня 2021
пн
3:00
Колумбия
1 : 2
Перу
21.06.2021
21 июня 2021
пн
3:00
Колумбия
1
Перу
2
04.06.2021
04 июня 2021
пт
5:00
Перу
0 : 3
Колумбия
04.06.2021
04 июня 2021
пт
5:00
Перу
0
Колумбия
3
Новости
Колумбийский футболист рассказал, что кто-то проник на его ферму и изнасиловал корову
#Мигель Борха
13 апреля 2020, 19:43
Никто не знал Эвертона до Кубка Америки. Теперь это новый герой
#Эвертон Соарес
08 июля 2019, 02:45
Жезус сделал все в финале Копы: забил, отдал и удалился
#Габриэл Жезус
08 июля 2019, 00:57
Как круто, что есть Чили! Опаздывает на матч, играет возрастным составом, выкидывает суперфаворита
#Кубок Америки
29 июня 2019, 04:40
Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч
#Роберто Фирмино
23 июня 2019, 02:15
Как выключать топ-форварда из игры. Защитник Уругвая достал Фалькао вопросами о машинах и цветах флага
#Кубок Америки
20 июня 2019, 19:50
Тут очень быстро о том, зачем смотреть Кубок Америки
#Кубок Америки
14 июня 2019, 23:23
Почему в Кубке Южной Америки играют то Мексика и США, то азиатские страны? Это разве нормально?
#Кубок Америки
13 июня 2019, 20:32
#
Новости матча
Бразилия и Перу вышли в полуфинал Кубка Америки
03 июля, 10:36
Определились все пары четвертьфинала Кубка Америки. Бразилия сыграет с Перу, Уругвай – с Колумбией
29 июня, 12:53
Венесуэла и Боливия вылетели с Кубка Америки. Бразилия, Аргентина, Эквадор и Уругвай прошли в 1/4 финала
28 июня, 12:51
Неймар вышел на второе место в рейтинге бомбардиров сборной Бразилии. Он забил три мяча Перу
14 октября 2020, 10:07
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года. Она разгромила Чили, ударив в 2 раза меньше по воротам
04 июля 2019, 10:55
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Колумбия раньше всех вышла в плей-офф Копы. Сапата забил на одной минуте и Аргентине, и Катару
20 июня 2019, 02:35
Легионеры РПЛ почти вытащили Перу в 1/4 Копы. Гол+пас игрока «Локо», ассист футболиста «Краснодара»
19 июня 2019, 02:22