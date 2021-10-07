Перу - Чили: 07 октября 2021 смотреть онлайн

Перу
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Перу - Чили: 07 октября 2021 смотреть онлайн

Чили
Отбор ЧМ. Южная Америка, 11 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,

11 тур
7 окт. 2021, -:- МСК
7.10.2021, -:- МСК
четверг
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Прошлые матчи

14.11.2020 14 нояб. 2020 сб 2:00
Чили
2 : 0
Перу
14.11.2020 14 нояб. 2020 сб 2:00
Чили
2
Перу
0

Новости

Что сейчас с Марком Гонсалесом после ЦСКА. Перенес инфаркт и рекламировал парфюм Антонио Бандераса
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#Марк Гонсалес
12 марта, 12:39
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Помните индейца с лого чилийского «Коло-Коло»? На самом деле это основатель, который умер от удара в живот на поле
#Коло-Коло
25 марта 2020, 15:21
Никто не знал Эвертона до Кубка Америки. Теперь это новый герой
#Эвертон Соарес
08 июля 2019, 02:45
Жезус сделал все в финале Копы: забил, отдал и удалился
#Габриэл Жезус
08 июля 2019, 00:57
Теперь у Месси война с южноамериканскими судьями
#Лионель Месси
07 июля 2019, 14:45
# Новости матча
Неймар вышел на второе место в рейтинге бомбардиров сборной Бразилии. Он забил три мяча Перу
14 октября 2020, 10:07
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года. Она разгромила Чили, ударив в 2 раза меньше по воротам
04 июля 2019, 10:55
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Легионеры РПЛ почти вытащили Перу в 1/4 Копы. Гол+пас игрока «Локо», ассист футболиста «Краснодара»
19 июня 2019, 02:22