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Перу VS Бразилия
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Перу - Бразилия: 19 июня 2021 смотреть онлайн
Перу
-:-
Перу - Бразилия: 19 июня 2021 смотреть онлайн
Бразилия
Кубок Америки, 2 тур
Кубок Америки,
2 тур
19 июня 2021, 5:00 МСК
19.06.2021, 5:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
3:00
Перу
2 : 4
Бразилия
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
3:00
Перу
2
Бразилия
4
Новости
«Прошу прощения у всех матерей». Роналдо сделал ту ужасную прическу на ЧМ-2002 из-за журналистов – и случайно вдохновил тысячи детей
#Роналдо
30 марта, 13:28
Жесткое столкновение в Бразилии: один удар – минус четыре винира 🦷
#Ромуло Отеро
08 ноября 2020, 13:13
«Если не футбол, я бы стал убийцей». Фелипе Мело как самый грязный игрок XXI века
#Фелипе Мело
24 октября 2020, 09:10
36-летний Робиньо спасает родной клуб от кризиса: подписал контракт на пять месяцев с зарплатой в 229 долларов
#Робиньо
11 октября 2020, 12:28
Единственный выживший в авиакатастрофе футболист «Шапекоэнсе», который до сих пор играет. Клуб чуть не отдал его из-за долгов
#Алан Рушел
15 сентября 2020, 17:33
Бразильский вратарь 10 лет назад убил и расчленил любовницу. Сейчас он на свободе: подписал контракт и счастлив с женой
#Бруно Фернандес
11 августа 2020, 15:05
Бразилец Фред поехал в новый клуб на велосипеде. 600 км за пять дней – все для благотворительности
#Фред
01 июня 2020, 19:30
Никто до сих пор не знает точно, почему Роналдо упал в обморок перед финалом ЧМ-1998. Эпилепсия, сердце или нервы?
#Роналдо
10 апреля 2020, 20:26
#
Новости матча
В Бразилии не переименуют стадион «Маракана» в честь Пеле. Автор законопроекта сам попросил отклонить его
07 апреля, 17:27
Жители Рио-де-Жанейро проголосовали за переименование «Мараканы» в честь Пеле
10 марта, 14:44
Суарес заразился коронавирусом. Матч с «Локомотивом» – через девять дней
16 ноября 2020, 23:57
Неймар не сыграет за Бразилию из-за травмы, бесполезно налетав 23 часа в самолетах
13 ноября 2020, 15:09
Неймар вышел на второе место в рейтинге бомбардиров сборной Бразилии. Он забил три мяча Перу
14 октября 2020, 10:07
Роберто Фирмино забил два гола Боливии – столько же он забил в последних 24 матчах за «Ливерпуль»
10 октября 2020, 23:00
Мужская и женская сборные Бразилии будут получать равные выплаты
03 сентября 2020, 16:57
Бразильский футболист погиб от удара током, запуская воздушного змея
01 мая 2020, 18:09