Партизан - Тун: 22 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Партизан
Белград
1:0
Первый матч 0:3

Партизан - Тун: 22 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Тун
Тун
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2013, 21:30 МСК
22.08.2013, 21:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Партизан
мин
88
Стойкович
Владимир Стойкович
7
Тошич
Зоран Тошич
16
Жделар
Саша Жделар
9
Садик
Умар Садик
19
Шчекич
Александар Шчекич
11
Асано
Такума Асано
Запасные
12
Кляич
Филип Кляич
-
31
Брежанчич
Райко Брежанчич
-
5
Вуячич
Игор Вуячич
-
Тун
мин
1
Февр
Гийом Февр
39
Йосс
Свен Йосс
34
Суттер
Никола Суттер
5
Хавенаар
Никки Хавенаар
31
Гларнер
Стефан Гларнер
17
Хефти
Ниас Хефти
10
Стильхарт
Базиль Стильхарт
20
Каблан
Крис Каблан
27
Кастроман
Мигель Кастроман
13
Рапп
Симоне Рапп
6
Фаткич
Кенан Фаткич
Запасные
30
Хирцель
Андреас Хирцель
-
14
Гелми
Рой Гелми
-
4
Родригес
Мигель Родригес
-
21
Васич
Урош Васич
-
20
Мунси
Ридж Мунси
-
37
Саланович
Деннис Саланович
-
35
Хунцикер
Николас Хунцикер
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

29.08.2013 29 авг. 2013 чт 21:00
Тун
3 : 0
Партизан
29.08.2013 29 авг. 2013 чт 21:00
Тун
3
Партизан
0
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 21:30
Партизан
1 : 0
Тун
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 21:30
Партизан
1
Тун
0

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