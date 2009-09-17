Матч завершен
Партизан
Белград
Крстаич 24
Клео 66
2:3
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Сирье 30
Сирье 38
Дево 49
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
17 сент. 2009, 22:05 МСК
17.09.2009, 22:05 МСК
четверг
Составы
Партизан
мин
0
Божович
Младен Божович
90
0
Кнежевич
Срджа Кнежевич
46
0
Ломич
Марко Ломич
90
0
Гавранчич
Горан Гавранчич
51
0
Крстаич
Младен Крстаич
24'
24'
90
0
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
0
Илич
Брана Илич
62
0
Фейса
Любомир Фейса
90
0
Петрович
Радосав Петрович
90
0
Морейра
Алмани Морейра
90
0
Диарра
Ламин Диарра
90
Запасные
0
Божович
Дарко Божович
0
Йованович
Марко Йованович
0
Стеванович
Синиша Стеванович
0
Йованович
Бранислав Йованович
0
Томич
Неманья Томич
0
Богунович
Милош Богунович
0
Клео
Клео
66'
Тулуза
мин
0
Пеле
Йоанн Пеле
90
0
Конгре
Даниэль Конгре
90
0
М'Бенге
Шейх М'Бенге
75
0
Нунке
Дэни Нунке
90
0
Дево
Энтони Дево
49'
49'
65
0
Сирье
Франсуа Сирье
30'
38'
30', 38'
90
0
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
0
Берсон
Матье Берсон
90
0
Капу
Этьенн Капу
90
0
Табану
Франк Табану
90
0
Пентекот
Ксавье Пентекот
61
Запасные
0
Блондель
Оливье Блондель
0
Фирмин
Микаэль Фирмин
0
Машаду
Паулу Машаду
0
Дидо
Этьен Дидо
0
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
0
Браатен
Даниэль Браатен
0
Сукуна
Ахмед Сукуна