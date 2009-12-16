Матч завершен
Партизан
Белград
Диарра 7
1:0
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
16 дек. 2009, 23:05 МСК
16.12.2009, 23:05 МСК
среда
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Партизан
мин
0
Божович
Младен Божович
90
0
Кнежевич
Срджа Кнежевич
90
0
Ломич
Марко Ломич
90
0
Крстаич
Младен Крстаич
90
0
Йованович
Марко Йованович
90
0
Фейса
Любомир Фейса
90
0
Петрович
Радосав Петрович
69
0
Морейра
Алмани Морейра
60
0
Томич
Неманья Томич
90
0
Диарра
Ламин Диарра
7'
7'
80
Запасные
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
0
Стеванович
Синиша Стеванович
0
Косорич
Александар Косорич
0
Йованович
Бранислав Йованович
0
Вуйович
Никола Вуйович
0
Богунович
Милош Богунович
0
Илич
Брана Илич
Шахтер
мин
0
Пятов
Андрей Пятов
90
0
Рац
Рэзван Рац
90
0
Ищенко
Николай Ищенко
90
0
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
0
Кобин
Василий Кобин
90
0
Хюбшман
Томаш Хюбшман
90
0
Дуляй
Игор Дуляй
78
0
Фернандиньо
Фернандиньо
90
0
Виллиан
Виллиан
90
0
Жадсон
Жадсон
77
0
Адриано
Луис Адриано
81
Запасные
0
Худжамов
Рустам Худжамов
0
Левандовски
Мариуш Левандовски
0
Чижов
Александр Чижов
0
Полянский
Алексей Полянский
0
Гай
Алексей Гай
0
Виценец
Виталий Виценец
0
Гладкий
Александр Гладкий