Партизан - Лудогорец: 06 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Партизан
Белград
0:1
Первый матч 1:2

Партизан - Лудогорец: 06 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Лудогорец
Разград
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
6 авг. 2013, 21:45 МСК
6.08.2013, 21:45 МСК
вторник
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Партизан
мин
88
Стойкович
Владимир Стойкович
7
Тошич
Зоран Тошич
16
Жделар
Саша Жделар
9
Садик
Умар Садик
19
Шчекич
Александар Шчекич
11
Асано
Такума Асано
Запасные
12
Кляич
Филип Кляич
-
31
Брежанчич
Райко Брежанчич
-
5
Вуячич
Игор Вуячич
-
Лудогорец
мин
23
Илиев
Пламен Илиев
21
Григоре
Драгош Григоре
55
Терзиев
Георги Терзиев
3
Недялков
Антон Недялков
4
Сисиньо
Сисиньо
18
Дьяков
Светослав Дьяков
88
Вандерсон
Вандерсон
25
Баджи
Стефан Баджи
95
Каули
Каули
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
84
Марселиньо
Марселиньо
Запасные
27
Стоянов
Владислав Стоянов
-
27
Моци
Козмин Моци
-
2
Тавата
Талеб Тавата
-
22
Икоко
Джордан Икоко
-
8
Битон
Дан Битон
-
70
Сверчок
Якуб Сверчок
-
13
Чибота
Мавис Чибота
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

06.08.2014 06 авг. 2014 ср 21:45
Партизан
2 : 2
Лудогорец
06.08.2014 06 авг. 2014 ср 21:45
Партизан
2
Лудогорец
2
30.07.2014 30 июля 2014 ср 21:00
Лудогорец
0 : 0
Партизан
30.07.2014 30 июля 2014 ср 21:00
Лудогорец
0
Партизан
0
06.08.2013 06 авг. 2013 вт 21:45
Партизан
0 : 1
Лудогорец
06.08.2013 06 авг. 2013 вт 21:45
Партизан
0
Лудогорец
1
31.07.2013 31 июля 2013 ср 20:30
Лудогорец
2 : 1
Партизан
31.07.2013 31 июля 2013 ср 20:30
Лудогорец
2
Партизан
1

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