Матч завершен
Партизан
Белград
Вашингтон 66
2:4
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Перишич 28
Куемаха 36
Куемаха 57
Оджиджа-Офое 74
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
5 нояб. 2009, 23:05 МСК
5.11.2009, 23:05 МСК
четверг
Роберт Шергенхофер
Роберт Шергенхофер
Главный Судья
Составы
Партизан
мин
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
90
0
Кнежевич
Срджа Кнежевич
90
0
Йованович
Бранислав Йованович
76
0
Ломич
Марко Ломич
90
0
Крстаич
Младен Крстаич
90
0
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
0
Илич
Брана Илич
46
0
Фейса
Любомир Фейса
90
0
Морейра
Алмани Морейра
90
0
Диарра
Ламин Диарра
50
Запасные
0
Божович
Младен Божович
0
Йованович
Марко Йованович
0
Стеванович
Синиша Стеванович
0
Петрович
Радосав Петрович
0
Томич
Неманья Томич
0
Богунович
Милош Богунович
0
Вашингтон
Роберто Вашингтон
66'
Брюгге
мин
0
Стейнен
Стейн Стейнен
90
0
Клюковски
Майкл Клюковски
90
0
Донк
Райан Донк
90
0
Алькарас
Антолин Алькарас
90
0
Блондель
Джонатан Блондель
90
0
Дирар
Набиль Дирар
58
0
Герертс
Карел Герертс
90
0
Де Метс
Гертьян Де Метс
85
0
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
74'
74'
90
0
Перишич
Иван Перишич
28'
28'
81
0
Куемаха
Дорже Куемаха
36'
57'
36', 57'
90
Запасные
0
де Влигер
Геерт де Влигер
0
Симайс
Жерон Симайс
0
Дарден
Кун Дарден
0
Вермеулен
Йорн Вермеулен
0
Сонк
Уэсли Сонк
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Чавес
Даниэль Чавес