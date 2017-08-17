Матч завершен
Партизан
Белград
0:0
прошлый матч 4 : 0
Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
17 авг. 2017, 22:00 МСК
17.08.2017, 22:00 МСК
четверг
Составы
Партизан
мин
88
Стойкович
Владимир Стойкович
90
4
Вуличевич
Мирослав Вуличевич
90
21
Евтович
Марко Евтович
90
32
Джурджевич
Урош Джурджевич
90
Запасные
6
Чиркович
Лазар Чиркович
22
Илич
Саша Илич
Фехервар
мин
23
Юхас
Роланд Юхас
90
5
Фиола
Аттила Фиола
90
21
Хенти
Эзекиэль Хенти
90