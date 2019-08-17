Матч завершен
Парма
Парма
3:1
Матч завершен
Венеция
Венеция
Кубок Италии, 1/32 финала

Кубок Италии,

1/32 финала

Италия
17 авг. 2019, 19:00 МСК
17.08.2019, 19:00 МСК
суббота
Составы