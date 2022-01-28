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мин
1
Сильва
Антони Сильва
90
19
Арсамендия
Сантьяго Арсамендия
90
15
Гомес
Густаво Гомес
90
6
Алонсо
Хуниор Алонсо
90
4
Эскобар
Хуан Эскобар
90
8
Санчес
Ричард Санчес
90
16
Охеда
Брайан Охеда
90
17
Рохас
Матиас Рохас
90
10
Альмирон
Мигель Альмирон
90
9
Санабрия
Антонио Санабрия
90
7
Гонсалес
Карлос Гонсалес
90
Запасные
Главный тренер
Гильермо Скелотто
мин
1
Рочет
Серхио Рочет
90
16
Оливера
Матиас Оливера
90
3
Годин
Диего Годин
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
4
Араухо
Рональд Араухо
90
5
Весино
Матиас Весино
90
15
Вальверде
Федерико Вальверде
90
6
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
11
Пельистри
Факундо Пельистри
90
9
Суарес
Луис Суарес
50'
90
18
Нуньес
Дарвин Нуньес
90
Запасные
Главный тренер
Диего Алонсо
События
Матч окончен 0:1
Вторая желтая
90'
90'
Желтая карточка
86'
83'
Замена
83'
Замена
Замена
72'
70'
Замена
Замена
65'
Замена
65'
Желтая карточка
62'
Желтая карточка
59'
50'
ГОЛ! 0:1
Конец первого тайма (0:0)
43'
Желтая карточка
22'
Желтая карточка
19'
Желтая карточка
9'
Желтая карточка
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