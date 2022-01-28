Парагвай - Уругвай: 28 января 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
Парагвай
0:1

Парагвай - Уругвай: 28 января 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
Уругвай
Суарес 50
Отбор ЧМ. Южная Америка, 15 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,
28 янв. 2022, 2:00 МСК
28.01.2022, 2:00 МСК
пятница
Дарио Эррера
Дарио Эррера
Главный Судья
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События

Матч окончен 0:1
Вторая желтая
Густаво Гомес
90'
90'
Замена
Мауро Арамбарри
Федерико Вальверде
Желтая карточка
Хуниор Алонсо
86'
83'
Замена
Мартин Касерес
Диего Годин
83'
Замена
Дамиан Суарес
Родриго Бентанкур
Замена
Хулио Энкисо
Антонио Санабрия
72'
70'
Замена
Эдинсон Кавани
Дарвин Нуньес
Замена
Матиас Вилласанти
Матиас Рохас
65'
Замена
Роберт Рохас
Хуан Эскобар
65'
Желтая карточка
Густаво Гомес
62'
Желтая карточка
Матиас Рохас
59'
50'
ГОЛ! 0:1
Луис Суарес
Конец первого тайма (0:0)
43'
Желтая карточка
Матиас Весино
22'
Желтая карточка
Рональд Араухо
19'
Желтая карточка
Факундо Пельистри
9'
Желтая карточка
Родриго Бентанкур
Начало матча

Прошлые матчи

28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0 : 1
Уругвай
28.01.2022 28 янв. 2022 пт 2:00
Парагвай
0
Уругвай
1

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