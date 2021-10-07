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Отбор ЧМ. Южная Америка
Парагвай VS Аргентина
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Парагвай - Аргентина: 07 октября 2021 смотреть онлайн
Парагвай
-:-
Парагвай - Аргентина: 07 октября 2021 смотреть онлайн
Аргентина
Отбор ЧМ. Южная Америка, 11 тур
Отбор ЧМ. Южная Америка,
11 тур
7 окт. 2021, -:- МСК
7.10.2021, -:- МСК
четверг
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Прошлые матчи
13.11.2020
13 нояб. 2020
пт
3:00
Аргентина
1 : 1
Парагвай
13.11.2020
13 нояб. 2020
пт
3:00
Аргентина
1
Парагвай
1
Новости
Чилаверт идет на выборы президента Парагвая. Он не работал в политике, но активно критикует власть и коррупцию
#Хосе Луис Чилаверт
24 декабря 2020, 23:54
Я помню игру Марадоны. Поэтому говорю: он не шут и наркоман, а великий творец
1
#Диего Марадона
26 ноября 2020, 00:10
1
Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую
1
#Диего Марадона
17 ноября 2020, 18:00
1
Есть стереотип: Боливия всех побеждает дома из-за гор. Это правда? Почему это разрешено? Как с этим бороться?
#Боливия
13 октября 2020, 13:37
Ди Мария – это страдание. Работал в шахте, голодал и колол обезбол на чемпионате мира
#Анхель Ди Мария
03 июня 2020, 12:55
#
Новости матча
Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов
17 февраля, 02:21
Умер тренер Алехандро Сабелья. Он выводил Аргентину в финал ЧМ-2014
08 декабря 2020, 23:41
Аргентина лишь однажды обыграла Парагвай дома в квалификации за последние 30 лет
13 ноября 2020, 10:48
Впервые с 2016 года в отборе на ЧМ за сборную Аргентины забил не Месси
14 октября 2020, 10:45
Месси и Суарес догнали Роналдо по голам за сборные
1
09 октября 2020, 10:24
1
Месси вручили трофей в сборной Аргентины после победы над Бразилией. Матч был товарищеским
15 ноября 2019, 23:28
В Аргентине в матче любителей мальчик отбил пенальти и умер
13 июля 2019, 00:14
Месси не уйдет из сборной Аргентины
03 июля 2019, 17:22