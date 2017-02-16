Матч завершен
ПАОК
Салоники
0:3
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бургшталлер 27
Майер 82
Хунтелаар 90
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
16 февр. 2017, 23:05 МСК
16.02.2017, 23:05 МСК
четверг
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
ПАОК
мин
13
Малезас
Стилянос Малезас
90
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
15
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
43
Варела
Фернандо Варела
90
4
Леовац
Марин Леовац
90
28
Шахов
Евгений Шахов
90
16
Цимирот
Гойко Цимирот
90
21
Бисесвар
Диего Бисесвар
77
3
Лео Матос
Лео Матос
90
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
85
27
Мистакидис
Йоаннис Мистакидис
55
Запасные
23
Бркич
Зелько Бркич
70
Кициу
Стелиос Кициу
8
Харисис
Харилаос Харисис
74
Варда
Амр Варда
10
Джалма
Джалма
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
11
Энрике
Педро Энрике
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
29
Налдо
Налдо
90
31
Настасич
Матия Настасич
90
6
Колашинац
Сеад Колашинац
90
2
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
79
7
Майер
Макс Майер
82'
82'
90
8
Горецка
Леон Горецка
90
21
Шепф
Алессандро Шепф
45
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
27'
27'
84
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
24
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
20
Керер
Тило Керер
5
Гайс
Йоханнес Гайс
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90'
11
Коноплянка
Евгений Коноплянка