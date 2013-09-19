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События
Матч окончен 2:1
ГОЛ! 2:1
90'
88'
Замена
87'
Вторая желтая
Замена
85'
81'
Замена
79'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:1
75'
Замена
65'
Желтая карточка
65'
58'
52'
Желтая карточка
50'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
37'
Желтая карточка
Прошлые матчи
Новости
01 октября 2020, 01:12
22 сентября 2020, 22:48
30 сентября 2020, 23:50
30 сентября 2020, 12:22
22 сентября 2020, 23:51
15 сентября 2020, 22:58
01 сентября 2020, 15:18
31 августа 2020, 15:30
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31 августа 2020, 15:00