ПАОК - Шахтер: 19 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
ПАОК
Салоники
Атанасиадис 75
Вукич 90
2:1

ПАОК - Шахтер: 19 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Шахтер
Караганда
Каньяс 50
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
19 сент. 2013, 22:05 МСК
19.09.2013, 22:05 МСК
четверг
Фреди Фотрель
Фреди Фотрель
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Составы

ПАОК
мин
0
Якобо
Якобо
90
0
Витор
Мигел Витор
90
0
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
65
0
Кициу
Стелиос Кициу
90
0
Кацуранис
Константинос Кацуранис
90
0
Нинис
Сотирис Нинис
85
0
Циолис
Александрос Циолис
90
0
Стох
Мирослав Стох
90
0
Лазэр
Костин Лазэр
58
0
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
75'
75'
90
0
Лукас
Лукас
90
Запасные
0
Гликос
Панайотис Гликос
-
0
Лино
Лино
25
0
Кацикас
Гиоргос Кацикас
-
0
Вукич
Звономир Вукич
90'
5
0
Секу
Секу
-
0
Салпингидис
Димитриос Салпингидис
32
0
Нецид
Томаш Нецид
-
Шахтер
мин
0
Мокин
Александр Мокин
90
0
Финонченко
Андрей Финонченко
81
0
Порываев
Андрей Порываев
90
0
Дзидич
Алдин Дзидич
90
0
Симчевич
Александар Симчевич
90
0
Тарасов
Евгений Тарасов
90
0
Малый
Сергей Малый
90
0
Казарян
Геворг Казарян
90
0
Каньяс
Рохер Каньяс
50'
50'
90
0
Вицюс
Гедиминас Вицюс
90
0
Хижниченко
Сергей Хижниченко
88
Запасные
0
Ткачук
Сергей Ткачук
-
0
Покатилов
Стас Покатилов
-
0
Дарабаев
Аслан Дарабаев
-
0
Байжанов
Максат Байжанов
9
0
Борантаев
Асхат Борантаев
-
0
Боровский
Вадим Боровский
-
0
Зенкович
Игорь Зенкович
2

События

Матч окончен 2:1
ГОЛ! 2:1
Звономир Вукич
90'
88'
Замена
Игорь Зенкович
Сергей Хижниченко
87'
Вторая желтая
Андрей Порываев
Замена
Звономир Вукич
Сотирис Нинис
85'
81'
Замена
Максат Байжанов
Андрей Финонченко
79'
Желтая карточка
Евгений Тарасов
ГОЛ! 1:1
Стефанос Атанасиадис
75'
Замена
Лино
Георгиос Цавеллас
65'
Желтая карточка
Александрос Циолис
65'
Замена
Димитриос Салпингидис
Костин Лазэр
58'
52'
Желтая карточка
Геворг Казарян
50'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Рохер Каньяс
37'
Желтая карточка
Андрей Порываев

Прошлые матчи

28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 18:00
Шахтер
0 : 2
ПАОК
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 18:00
Шахтер
0
ПАОК
2
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
ПАОК
2 : 1
Шахтер
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
ПАОК
2
Шахтер
1

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