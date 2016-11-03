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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ПАОК
Салоники
0:1
Матч завершен
Карабах
Агдам
Мичел 69
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
3 нояб. 2016, 23:05 МСК
3.11.2016, 23:05 МСК
четверг
Джон Битон
Джон Битон
Главный Судья
Составы
ПАОК
мин
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
4
Леовац
Марин Леовац
90
3
Лео Матос
Лео Матос
90
31
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
90
43
Варела
Фернандо Варела
90
24
Родригеш
Гарри Родригеш
90
21
Бисесвар
Диего Бисесвар
73
16
Цимирот
Гойко Цимирот
81
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
90
27
Мистакидис
Йоаннис Мистакидис
61
Запасные
23
Бркич
Зелько Бркич
13
Малезас
Стилянос Малезас
70
Кициу
Стелиос Кициу
28
Шахов
Евгений Шахов
14
Перейра
Факундо Перейра
8
Харисис
Харилаос Харисис
7
Тиам
Маме Тиам
Карабах
мин
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
15
Амиргулиев
Рахид Амиргулиев
64
10
Муарем
Муарем Муарем
88
6
Ндлову
Дино Ндлову
76
99
Кинтана
Дани Кинтана
90
Запасные
12
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
32
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
8
Мичел
Мичел
69'
9
Рейналдо
Рейналдо
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
21
Дашдемиров
Ариф Дашдемиров
11
Эмрели
Махир Эмрели