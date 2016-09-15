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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ПАОК
Салоники
0:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
15 сент. 2016, 22:05 МСК
15.09.2016, 22:05 МСК
четверг
Славко Винчич
Славко Винчич
Главный Судья
Составы
ПАОК
мин
77
Пелкас
Димитриос Пелкас
57
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
4
Леовац
Марин Леовац
90
3
Лео Матос
Лео Матос
90
31
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
90
43
Варела
Фернандо Варела
90
16
Цимирот
Гойко Цимирот
90
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
24
Родригеш
Гарри Родригеш
90
10
Джалма
Джалма
58
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
79
Запасные
23
Бркич
Зелько Бркич
15
Креспо
Хосе Анхель Креспо
70
Кициу
Стелиос Кициу
28
Шахов
Евгений Шахов
7
Тиам
Маме Тиам
21
Бисесвар
Диего Бисесвар
27
Мистакидис
Йоаннис Мистакидис
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
18
Сальседо
Карлос Сальседо
74
15
Оливера
Максимильяно Оливера
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
72
Иличич
Йосип Иличич
63
40
Томович
Ненад Томович
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
76
9
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
1
Леццерини
Лука Леццерини
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
6
Санчес
Карлос Санчес
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
7
Сарате
Мауро Сарате
16
Тельо
Кристиан Тельо
10
Бернардески
Федерико Бернардески