ПАОК - Маккаби: 24 октября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
ПАОК
Салоники
Витор 35
Нинис 39
Салпингидис 67
3:2

ПАОК - Маккаби: 24 октября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Маккаби
Хайфа
Ндлову 13
Голаса 21
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
24 окт. 2013, 20:00 МСК
24.10.2013, 20:00 МСК
четверг
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

ПАОК
мин
0
Якобо
Якобо
90
0
Лино
Лино
90
0
Витор
Мигел Витор
35'
35'
90
0
Кициу
Стелиос Кициу
90
0
Кацуранис
Константинос Кацуранис
90
0
Нинис
Сотирис Нинис
39'
39'
60
0
Циолис
Александрос Циолис
90
0
Стох
Мирослав Стох
87
0
Лазэр
Костин Лазэр
90
0
Салпингидис
Димитриос Салпингидис
67'
67'
78
0
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
90
Запасные
0
Гликос
Панайотис Гликос
-
0
Кацикас
Гиоргос Кацикас
-
0
Скондрас
Яннис Скондрас
-
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
3
0
Вукич
Звономир Вукич
12
0
Нецид
Томаш Нецид
-
0
Лукас
Лукас
30
Маккаби
мин
0
Бокколи
Густаво Бокколи
90
0
Тватиха
Талеб Тватиха
90
0
Шаранов
Боян Шаранов
90
0
Райо
Райо
90
0
Цоцалич
Эдин Цоцалич
90
0
Пилявский
Андрей Пилявский
90
0
Мешумар
Эйял Мешумар
73
0
Эзра
Хен Эзра
90
0
Голаса
Эйял Голаса
21'
21'
90
0
Ядин
Авихай Ядин
67
0
Ндлову
Дино Ндлову
13'
13'
46
Запасные
0
Эдри
Амир Эдри
-
0
Кейнан
Декель Кейнан
-
0
Габай
Элад Габай
-
0
Абукрат
Ран Абукрат
-
0
Катан
Янив Катан
23
0
Абихазира
Шимон Абихазира
44
0
Азулай
Шломи Азулай
17

События

Матч окончен 3:2
Замена
Лиам Лоуренс
Мирослав Стох
87'
Замена
Звономир Вукич
Димитриос Салпингидис
78'
73'
Замена
Шломи Азулай
Эйял Мешумар
ГОЛ! 5:2
Димитриос Салпингидис
67'
67'
Замена
Янив Катан
Авихай Ядин
61'
Желтая карточка
Эйял Мешумар
Замена
Лукас
Сотирис Нинис
60'
46'
Замена
Шимон Абихазира
Дино Ндлову
ПРОМАХ!
Мирослав Стох
п
44'
Желтая карточка
Хен Эзра
ПРОМАХ!
Мирослав Стох
п
ГОЛ! 2:2
Сотирис Нинис
39'
38'
Желтая карточка
Эдин Цоцалич
ГОЛ! 1:2
Мигел Витор
35'
21'
ГОЛ! 0:2
Эйял Голаса
13'
ГОЛ! 0:1
Дино Ндлову

Прошлые матчи

07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
Маккаби
0 : 0
ПАОК
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
Маккаби
0
ПАОК
0
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
ПАОК
3 : 2
Маккаби
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
ПАОК
3
Маккаби
2

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