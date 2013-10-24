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Составы
мин
0
Лино
Лино
90
мин
События
Матч окончен 3:2
Замена
87'
78'
73'
Замена
ГОЛ! 5:2
67'
67'
Замена
61'
Желтая карточка
Замена
60'
46'
Замена
44'
Желтая карточка
ГОЛ! 2:2
39'
38'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:2
35'
21'
ГОЛ! 0:2
13'
ГОЛ! 0:1
Прошлые матчи
Новости
01 октября 2020, 01:12
22 сентября 2020, 22:48
30 сентября 2020, 23:50
30 сентября 2020, 12:22
22 сентября 2020, 23:51
15 сентября 2020, 22:58
01 сентября 2020, 15:18
31 августа 2020, 15:30
1
31 августа 2020, 15:00