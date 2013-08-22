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Пандурий VS Брага
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Пандурий - Брага: 22 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Пандурий
Тыргу-Жиу
0:1
Первый матч 2:0
Пандурий - Брага: 22 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Брага
Брага
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
22 авг. 2013, 21:00 МСК
22.08.2013, 21:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Брага
мин
1
Матеус
Матеус
36
Виана
Бруно Виана
34
Силва
Рауль Силва
92
Кармо
Давид Кармо
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
27
Франсержио
Франсержио
5
Секейра
Нуну Секейра
60
Палинья
Жоао Палинья
21
Орта
Рикарду Орта
77
Тринкау
Тринкау
20
Паулинью
Паулинью
Запасные
12
Са
Тиагу Са
-
3
Тормена
Витор Тормена
-
17
Новейш
Жоао Новейш
-
15
Орта
Андре Орта
-
18
Фонте
Руи Фонте
-
90
Галено
Галено
-
9
Руис
Абель Руис
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
22:30
Брага
0 : 2
Пандурий
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
22:30
Брага
0
Пандурий
2
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
21:00
Пандурий
0 : 1
Брага
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
21:00
Пандурий
0
Брага
1
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