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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Панатинаикос
Афины
0:3
Матч завершен
Барселона
Барселона
Педро 27
Месси 62
Педро 69
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
24 нояб. 2010, 22:45 МСК
24.11.2010, 22:45 МСК
среда
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Панатинаикос
мин
0
Цорвас
Александрос Цорвас
90
0
Спиропулос
Никос Спиропулос
90
0
Канте
Седрик Канте
90
0
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
90
0
Кацуранис
Константинос Кацуранис
67
0
Жилберто
Силва Жилберто
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
64
0
Маринос
Стергиос Маринос
46
0
Сиссе
Джибриль Сиссе
90
Запасные
0
Карнезис
Орестис Карнезис
0
Сейтаридис
Георгиос Сейтаридис
0
Саррьеги
Хосу Саррьеги
0
Симао
Жуниор Симао
0
Плесси
Дамьен Плесси
0
Димуцос
Элини Димуцос
0
Петропулос
Антонис Петропулос
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Адриано
Адриано
76
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
71
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Хави
Хави
71
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Вилья
Давид Вилья
90
0
Месси
Лионель Месси
62'
62'
90
0
Педро
Педро
27'
69'
27', 69'
90
Запасные
0
Миньо
Рубен Миньо
0
Абидаль
Эрик Абидаль
0
Максвелл
Максвелл
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Бускетс
Серхио Бускетс
0
Жеффрен
Жеффрен
0
Кркич
Боян Кркич