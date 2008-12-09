Матч завершен
Панатинаикос
Афины
Карагунис 69
1:0
Матч завершен
Анортосис
Ларнака
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
9 дек. 2008, 22:45 МСК
9.12.2008, 22:45 МСК
вторник
Бертран Лайек
Бертран Лайек
Главный Судья
Составы
Панатинаикос
мин
0
Галинович
Марио Галинович
90
0
Саррьеги
Хосу Саррьеги
90
0
Симао
Жуниор Симао
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Гумас
Иоаннис Гумас
90
0
Карагунис
Георгиос Карагунис
69'
69'
90
0
Жилберто
Силва Жилберто
90
0
Циолис
Александрос Циолис
90
0
Клейтон
Клейтон
90
0
Манциос
Эвангелос Манциос
81
Запасные
0
Цорвас
Александрос Цорвас
0
Мелиссис
Христос Мелиссис
0
Нинис
Сотирис Нинис
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
0
Маттос
Марсело Маттос
0
Салпингидис
Димитриос Салпингидис
0
Рукавина
Анте Рукавина
Анортосис
мин
0
Лейвакабесси
Джеффри Лейвакабесси
90
0
Деллас
Траянос Деллас
90
0
Константину
Андреас Константину
90
0
Кацавакис
Николаос Кацавакис
90
0
Скопелитис
Иоаннис Скопелитис
90
0
Добрашинович
Синиша Добрашинович
90
0
Бардон
Седрик Бардон
90
0
Лабан
Венсан Лабан
90
Запасные
0
Самарас
Константинос Самарас