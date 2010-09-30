Палермо - Лозанна-Спорт: 30 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Палермо
Палермо
Мильяччо 79
1:0

Палермо - Лозанна-Спорт: 30 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Лозанна-Спорт
Лозанна
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
30 сент. 2010, 22:05 МСК
30.09.2010, 22:05 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Палермо
мин
0
Бенусси
Франческо Бенусси
90
0
Бово
Чезаре Бово
90
0
Муньос
Эсекьель Муньос
90
0
Кассани
Маттиа Кассани
90
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
61
0
Ночерино
Антонио Ночерино
90
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
0
Касами
Пайтим Касами
90
0
Мильяччо
Джулио Мильяччо
79'
79'
90
0
Маккароне
Массимо Маккароне
86
0
Микколи
Фабрицио Микколи
43
Запасные
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
-
0
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
29
0
Дармиан
Маттео Дармиан
4
0
Глик
Камиль Глик
-
0
Пинилья
Маурисио Пинилья
47
0
Жоао Педро
Жоао Педро
-
Лозанна-Спорт
мин
0
Фавр
Энтони Фавр
90
0
Соннера
Жером Соннера
90
0
Кац
Гийом Кац
90
0
Меоли
Себастьен Меоли
90
0
Рохат
Бигамбо Рохат
90
0
Аванцини
Мишель Аванцини
82
0
Селестини
Фабио Селестини
90
0
Марацци
Николя Марацци
90
0
Този
Родриго Този
80
0
Силвио
Силвио
90
0
Ру
Жослен Ру
83
Запасные
0
Кастежон
Микаэль Кастежон
-
0
Гетаз
Николас Гетаз
-
0
Штойбле
Мартин Штойбле
10
0
Карруп
Абдул Карруп
-
0
Кылынч
Давид Кылынч
-
0
Паше
Александр Паше
8
0
Мунси
Ридж Мунси
7

События

Матч окончен 1:0
Замена
Маттео Дармиан
Массимо Маккароне
86'
83'
Замена
Ридж Мунси
Жослен Ру
82'
Замена
Александр Паше
Мишель Аванцини
80'
Замена
Мартин Штойбле
Родриго Този
ГОЛ! 1:0
Джулио Мильяччо
79'
Замена
Федерико Бальдзаретти
Сантьяго Гарсия
61'
Замена
Маурисио Пинилья
Фабрицио Микколи
43'

Прошлые матчи

15.12.2010 15 дек. 2010 ср 21:00
Лозанна-Спорт
0 : 1
Палермо
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 21:00
Лозанна-Спорт
0
Палермо
1
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
Палермо
1 : 0
Лозанна-Спорт
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
Палермо
1
Лозанна-Спорт
0

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