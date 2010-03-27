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Серия А
Палермо VS Болонья
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Палермо - Болонья: 27 марта 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Палермо
Палермо
3:1
Палермо - Болонья: 27 марта 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Болонья
Болонья
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
27 марта 2010, 22:45 МСК
27.03.2010, 22:45 МСК
суббота
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Палермо
мин
68
Фулиньяти
Андреа Фулиньяти
12
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
18
Чочев
Ивайло Чочев
61
Руджиеро
Дженнаро Руджиеро
6
Гольданига
Эдоардо Гольданига
15
Сионек
Тиаго Сионек
19
Алеесами
Хайтам Алеесами
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
28
Яяло
Мато Яяло
3
Рисполи
Андреа Рисполи
30
Несторовски
Илия Несторовски
Запасные
55
Марсон
Леонардо Марсон
-
1
Посавец
Йосип Посавец
-
89
Морганелла
Мишель Морганелла
-
44
Шунич
Тони Шунич
-
70
Джульяно
Симоне Джульяно
-
20
Салаи
Роланд Салаи
-
98
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
-
25
Энрике
Бруно Энрике
-
8
Трайковски
Александар Трайковски
-
22
Балог
Норберт Балог
-
9
Сильва
Стефан Сильва
-
Болонья
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
23
Данило
Данило
14
Томиясу
Такехиро Томиясу
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
8
Домингес
Николас Домингес
21
Сориано
Роберто Сориано
24
Паласио
Родриго Паласио
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
99
Барроу
Муса Барроу
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
26
Антов
Валентин Антов
-
3
Хики
Аарон Хики
-
16
Поли
Андреа Поли
-
17
Медель
Гари Медель
-
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
30
Схаутен
Йерди Схаутен
-
18
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-
События
Матч окончен 3:1
Прошлые матчи
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Палермо
0 : 0
Болонья
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Палермо
0
Болонья
0
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Болонья
3 : 1
Палермо
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Болонья
3
Палермо
1
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
14:30
Палермо
0 : 0
Болонья
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
14:30
Палермо
0
Болонья
0
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:30
Болонья
0 : 1
Палермо
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:30
Болонья
0
Палермо
1
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
13:30
Палермо
1 : 1
Болонья
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
13:30
Палермо
1
Болонья
1
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
Болонья
3 : 0
Палермо
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
Болонья
3
Палермо
0
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Болонья
1 : 3
Палермо
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Болонья
1
Палермо
3
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
20:00
Палермо
3 : 1
Болонья
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
20:00
Палермо
3
Болонья
1
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
20:00
Болонья
1 : 0
Палермо
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
20:00
Болонья
1
Палермо
0
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
Палермо
4 : 1
Болонья
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
Палермо
4
Болонья
1
27.03.2010
27 марта 2010
сб
22:45
Палермо
3 : 1
Болонья
27.03.2010
27 марта 2010
сб
22:45
Палермо
3
Болонья
1
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
17:00
Болонья
3 : 1
Палермо
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
17:00
Болонья
3
Палермо
1
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Палермо
4 : 1
Болонья
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Палермо
4
Болонья
1
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Палермо
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Болонья
1
Палермо
1
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