Матч завершен
Оуренсе
Оуренсе
0:1
Матч завершен
Леганес
Леганес
101
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
15 дек. 2020, 22:00 МСК
15.12.2020, 22:00 МСК
вторник
События
Составы
Леганес
мин
-
Омеруо
Кеннет Омеруо
74
-
Эрасо
Хави Эрасо
84
-
Sergio González
Sergio González
101'
101'
120