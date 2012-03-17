Матч завершен
Осер
Осер
0:2
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 28 тур

Лига 1,

28 тур

Франция
17 марта 2012, 21:00 МСК
17.03.2012, 21:00 МСК
суббота
Составы