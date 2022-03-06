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Осасуна VS Вильярреал
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Осасуна - Вильярреал: 06 марта 2022 смотреть онлайн
Осасуна
Памплона
-:-
Осасуна - Вильярреал: 06 марта 2022 смотреть онлайн
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
6 марта 2022, -:- МСК
6.03.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Осасуна
мин
25
Перес
Хуан Перес
39
Санчес
Мануэль Санчес
4
Гарсия
Унаи Гарсия
5
Гарсия
Давид Гарсия
2
Видаль
Игнасио Видаль
6
Ойер
Ойер
24
Торро
Лукас Торро
21
Перес
Иньиго Перес
10
Торрес
Роберто Торрес
11
Барха
Энрике Барха
19
Гальего
Энрик Гальего
Запасные
26
Альварес
Иньяки Альварес
-
1
Эррера
Серхио Эррера
-
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
-
15
Рамальо
Хонас Рамальо
-
3
Крус
Хуан Крус
-
8
Брашанац
Дарко Брашанац
-
27
Монкайола
Хон Монкайола
-
28
Мартинес
Хави Мартинес
-
7
Джони
Джони
-
17
Будимир
Анте Будимир
-
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вильярреал
мин
13
Рульи
Херонимо Рульи
24
Педраса
Альфонсо Педраса
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
4
Торрес
Пау Торрес
8
Фойт
Хуан Фойт
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
25
Капу
Этьенн Капу
5
Парехо
Даниэль Парехо
30
Пино
Йереми Пино
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
-
2
Гаспар
Марио Гаспар
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
6
Мори
Рамиро Мори
-
15
Эступинан
Первис Эступинан
-
19
Коклен
Франсис Коклен
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
34
Ниньо
Фер Ниньо
-
Главный тренер
Унаи Эмери
Прошлые матчи
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Вильярреал
1 : 2
Осасуна
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Вильярреал
1
Осасуна
2
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
Осасуна
1 : 3
Вильярреал
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
Осасуна
1
Вильярреал
3
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:30
Вильярреал
3
Осасуна
1
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
22:00
Осасуна
2 : 1
Вильярреал
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
22:00
Осасуна
2
Вильярреал
1
01.03.2017
01 марта 2017
ср
23:30
Осасуна
1 : 4
Вильярреал
01.03.2017
01 марта 2017
ср
23:30
Осасуна
1
Вильярреал
4
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
19:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
19:30
Вильярреал
3
Осасуна
1
04.02.2014
04 февр. 2014
вт
-:-
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
04.02.2014
04 февр. 2014
вт
-:-
Вильярреал
3
Осасуна
1
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
-:-
Осасуна
0 : 3
Вильярреал
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
-:-
Осасуна
0
Вильярреал
3
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
22:59
Вильярреал
1 : 1
Осасуна
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
22:59
Вильярреал
1
Осасуна
1
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
20:00
Осасуна
2 : 1
Вильярреал
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
20:00
Осасуна
2
Вильярреал
1
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
Осасуна
1 : 0
Вильярреал
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
Осасуна
1
Вильярреал
0
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Вильярреал
4 : 2
Осасуна
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Вильярреал
4
Осасуна
2
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
Вильярреал
0 : 2
Осасуна
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
Вильярреал
0
Осасуна
2
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:00
Осасуна
1 : 1
Вильярреал
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:00
Осасуна
1
Вильярреал
1
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
22:00
Вильярреал
1 : 1
Осасуна
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
22:00
Вильярреал
1
Осасуна
1
31.08.2008
31 авг. 2008
вс
20:00
Осасуна
1 : 1
Вильярреал
31.08.2008
31 авг. 2008
вс
20:00
Осасуна
1
Вильярреал
1
02.03.2008
02 марта 2008
вс
21:00
Вильярреал
0 : 0
Осасуна
02.03.2008
02 марта 2008
вс
21:00
Вильярреал
0
Осасуна
0
07.10.2007
07 окт. 2007
вс
18:00
Осасуна
3 : 2
Вильярреал
07.10.2007
07 окт. 2007
вс
18:00
Осасуна
3
Вильярреал
2
Новости
В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
27 мая, 03:41
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
Он вскрыл сейф босса, два года судился, работал дворником и перенес реанимацию новорожденной дочери. Сейчас – хит Испании
#Чими Авила
31 мая 2020, 17:07
#
Новости матча
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36