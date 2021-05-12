Осасуна - Кадис: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Осасуна
Памплона
-:-

Осасуна - Кадис: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Кадис
Кадис
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
12 мая 2021, -:- МСК
12.05.2021, -:- МСК
среда
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Предварительный состав

Осасуна
мин
25
Перес
Хуан Перес
3
Крус
Хуан Крус
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
2
Видаль
Игнасио Видаль
7
Джони
Джони
24
Торро
Лукас Торро
8
Брашанац
Дарко Брашанац
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Барха
Энрике Барха
16
Кальери
Хонатан Кальери
Запасные
26
Альварес
Иньяки Альварес
-
6
Ойер
Ойер
-
4
Гарсия
Унаи Гарсия
-
39
Санчес
Мануэль Санчес
-
10
Торрес
Роберто Торрес
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
28
Мартинес
Хави Мартинес
-
20
Адриан
Адриан
-
17
Будимир
Анте Будимир
-
9
Авила
Луис Авила
-
19
Гальего
Энрик Гальего
-
15
Jonas Ramalho
Jonas Ramalho
-
Кадис
мин
1
Ледесма
Херемьяс Ледесма
22
Эспино
Луис Эспино
16
Кала
Кала
3
Фали
Фали
20
Карселен
Исаак Карселен
6
Хосе Мари
Хосе Мари
2
Йонссон
Йенс Йонссон
8
Алекс
Алекс
7
Санчес
Сальви Санчес
18
Негредо
Альваро Негредо
21
Собрино
Рубен Собрино
Запасные
13
Жиль
Давид Жиль
-
19
Алкала
Педро Алкала
-
15
Акапо
Карлос Акапо
-
17
Фернандес
Аугусто Фернандес
-
24
Малбашич
Филип Малбашич
-
5
Гарридо
Хон Гарридо
-
11
Помбо
Хорхе Помбо
-
25
Искьердо
Хайро Искьердо
-
10
Переа
Альберто Переа
-
12
Шапоньич
Иван Шапоньич
-
14
Альехо
Иван Альехо
-
35
Juanjo Garrancho
Juanjo Garrancho
-

Прошлые матчи

12.09.2020 12 сент. 2020 сб 22:00
Кадис
0 : 2
Осасуна
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 22:00
Кадис
0
Осасуна
2

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