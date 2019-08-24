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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:0
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
24 авг. 2019, 18:00 МСК
24.08.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Осасуна
мин
13
Рубен
Рубен
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
7
Кардона
Марк Кардона
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
9
Авила
Луис Авила
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
27
Монкайола
Хон Монкайола
90
Запасные
1
Эррера
Серхио Эррера
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
8
Мерида
Фран Мерида
14
Гарсия
Рубен Гарсия
38
Отегуи
Антонио Отегуи
11
Брэндон
Брэндон
18
Вильяр
Хуан Вильяр
Эйбар
мин
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
6
Альварес
Серхио Альварес
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
16
де Бласис
Пабло де Бласис
90
17
Кике
Кике
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
4
Рамис
Иван Рамис
20
Робер
Робер
21
Леон
Педро Леон
22
Инуи
Такаши Инуи
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
19
Шарлес
Шарлес