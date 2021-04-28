Осасуна - Эльче: 28 апреля 2021 смотреть онлайн

Осасуна
Памплона
-:-

Осасуна - Эльче: 28 апреля 2021 смотреть онлайн

Эльче
Эльче
Примера, 33 тур

Примера,

33 тур

Испания
28 апр. 2021, -:- МСК
28.04.2021, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Осасуна
мин
25
Перес
Хуан Перес
3
Крус
Хуан Крус
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
2
Видаль
Игнасио Видаль
7
Джони
Джони
24
Торро
Лукас Торро
8
Брашанац
Дарко Брашанац
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Барха
Энрике Барха
16
Кальери
Хонатан Кальери
Запасные
26
Альварес
Иньяки Альварес
-
6
Ойер
Ойер
-
4
Гарсия
Унаи Гарсия
-
39
Санчес
Мануэль Санчес
-
10
Торрес
Роберто Торрес
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
28
Мартинес
Хави Мартинес
-
20
Адриан
Адриан
-
17
Будимир
Анте Будимир
-
9
Авила
Луис Авила
-
19
Гальего
Энрик Гальего
-
15
Jonas Ramalho
Jonas Ramalho
-
Эльче
мин
13
Бадия
Эдгар Бадия
25
Мохика
Йохан Мохика
12
Кальво
Дани Кальво
5
Верду
Гонсало Верду
18
Паласиос
Гелибельтон Паласиос
16
Фидель
Фидель
10
Милла
Пере Милла
11
Моренте
Тете Моренте
4
Марконе
Иван Марконе
14
Гути
Рауль Гути
9
Бойе
Лукас Бойе
Запасные
1
Газзанига
Пауло Газзанига
-
45
Андреу
Ллуис Андреу
-
23
Сифуэнтес
Мигель Сифуэнтес
-
2
Гонсалес
Диего Гонсалес
-
24
Хосема
Хосема
-
8
Родригес
Виктор Родригес
-
15
Луисми
Луисми
-
6
Мфулу
Оменуке Мфулу
-
22
Ригони
Эмилиано Ригони
-
17
Хосан
Хосан
-
20
Пьятти
Пабло Пьятти
-
21
Каррийо
Гидо Каррийо
-

Прошлые матчи

22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
Эльче
2 : 2
Осасуна
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
Эльче
2
Осасуна
2
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:59
Эльче
0 : 0
Осасуна
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:59
Эльче
0
Осасуна
0
20.09.2013 20 сент. 2013 пт 22:00
Осасуна
2 : 1
Эльче
20.09.2013 20 сент. 2013 пт 22:00
Осасуна
2
Эльче
1

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