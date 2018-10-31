Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Кокорин
Квинси Промес
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Неймар Да Силва
Федор Чалов
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
США
Англия
Испания
Косово
Бельгия
Франция
Спартак
Ливерпуль
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Ювентус
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок России
Оренбург VS Тюмень
Поделиться:
Оренбург - Тюмень: 31 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:0
Оренбург - Тюмень: 31 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
Кубок России, 1/8 финала
Кубок России,
1/8 финала
Россия
31 окт. 2018, 14:00 МСК
31.10.2018, 14:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
37
Нойок
Александр Нойок
83
Миронов
Алексей Миронов
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
3
Сиваков
Михаил Сиваков
12
Малых
Андрей Малых
96
Смирнов
Александр Смирнов
31
Ткачук
Денис Ткачук
5
Аюпов
Тимур Аюпов
10
Воробьев
Дмитрий Воробьев
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
-
24
Масловский
Александр Масловский
-
46
Мамин
Артем Мамин
-
15
Гойкович
Ренато Гойкович
-
54
Нестеров
Александр Нестеров
-
92
Скворцов
Алексей Скворцов
-
22
Палиенко
Максим Палиенко
-
19
Эктов
Александр Эктов
-
23
Бреев
Сергей Бреев
-
9
Козлов
Андрей Козлов
-
7
Прудников
Николай Прудников
-
84
Воробьев
Илья Воробьев
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
14:00
Оренбург
1 : 0
Тюмень
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
14:00
Оренбург
1
Тюмень
0
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:00
Тюмень
1 : 2
Оренбург
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:00
Тюмень
1
Оренбург
2
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
15:00
Оренбург
3 : 0
Тюмень
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
15:00
Оренбург
3
Тюмень
0
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
15:00
Оренбург
1 : 1
Тюмень
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
15:00
Оренбург
1
Тюмень
1
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
17:00
Тюмень
0 : 4
Оренбург
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
17:00
Тюмень
0
Оренбург
4
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
13:00
Оренбург
2 : 1
Тюмень
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
13:00
Оренбург
2
Тюмень
1
12.07.2014
12 июля 2014
сб
17:00
Тюмень
1 : 4
Оренбург
12.07.2014
12 июля 2014
сб
17:00
Тюмень
1
Оренбург
4
Новости
Самые крупные победы в истории чемпионатов России
#РПЛ
20 июня 2020, 01:00
Инстаграм-шоу от «Тюмени». Позвали в команду Неймара, а потом от него отказались
#Тюмень
11 августа 2019, 15:05