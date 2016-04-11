Оренбург - Тюмень: 11 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:1

Оренбург - Тюмень: 11 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
11 апр. 2016, 15:00 МСК
11.04.2016, 15:00 МСК
понедельник
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
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Предварительный состав

Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
37
Нойок
Александр Нойок
83
Миронов
Алексей Миронов
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
3
Сиваков
Михаил Сиваков
12
Малых
Андрей Малых
96
Смирнов
Александр Смирнов
31
Ткачук
Денис Ткачук
5
Аюпов
Тимур Аюпов
10
Воробьев
Дмитрий Воробьев
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
-
24
Масловский
Александр Масловский
-
46
Мамин
Артем Мамин
-
15
Гойкович
Ренато Гойкович
-
54
Нестеров
Александр Нестеров
-
92
Скворцов
Алексей Скворцов
-
22
Палиенко
Максим Палиенко
-
19
Эктов
Александр Эктов
-
23
Бреев
Сергей Бреев
-
9
Козлов
Андрей Козлов
-
7
Прудников
Николай Прудников
-
84
Воробьев
Илья Воробьев
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

31.10.2018 31 окт. 2018 ср 14:00
Оренбург
1 : 0
Тюмень
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 14:00
Оренбург
1
Тюмень
0
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:00
Тюмень
1 : 2
Оренбург
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:00
Тюмень
1
Оренбург
2
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 15:00
Оренбург
3 : 0
Тюмень
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 15:00
Оренбург
3
Тюмень
0
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 15:00
Оренбург
1 : 1
Тюмень
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 15:00
Оренбург
1
Тюмень
1
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 17:00
Тюмень
0 : 4
Оренбург
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 17:00
Тюмень
0
Оренбург
4
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 13:00
Оренбург
2 : 1
Тюмень
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 13:00
Оренбург
2
Тюмень
1
12.07.2014 12 июля 2014 сб 17:00
Тюмень
1 : 4
Оренбург
12.07.2014 12 июля 2014 сб 17:00
Тюмень
1
Оренбург
4

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