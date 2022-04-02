Оренбург - Торпедо: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

Оренбург
Оренбург
-:-

Оренбург - Торпедо: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

Торпедо
Москва
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
2 апр. 2022, -:- МСК
2.04.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка
Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк

Прошлые матчи

10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Торпедо
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Оренбург
3
Торпедо
0
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 18:00
Торпедо
1 : 2
Оренбург
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 18:00
Торпедо
1
Оренбург
2
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 12:00
Оренбург
0 : 2
Торпедо
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 12:00
Оренбург
0
Торпедо
2
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
Торпедо
0 : 2
Оренбург
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
Торпедо
0
Оренбург
2
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 18:00
Торпедо
1 : 1
Оренбург
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 18:00
Торпедо
1
Оренбург
1
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Оренбург
1 : 1
Торпедо
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Оренбург
1
Торпедо
1