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Оренбург VS Спартак-Нальчик
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Оренбург - Спартак-Нальчик: 28 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
4:0
Оренбург - Спартак-Нальчик: 28 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 11 тур
ФНЛ,
11 тур
Россия
28 авг. 2013, 16:00 МСК
28.08.2013, 16:00 МСК
среда
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
37
Нойок
Александр Нойок
83
Миронов
Алексей Миронов
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
3
Сиваков
Михаил Сиваков
12
Малых
Андрей Малых
96
Смирнов
Александр Смирнов
31
Ткачук
Денис Ткачук
5
Аюпов
Тимур Аюпов
10
Воробьев
Дмитрий Воробьев
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
-
24
Масловский
Александр Масловский
-
46
Мамин
Артем Мамин
-
15
Гойкович
Ренато Гойкович
-
54
Нестеров
Александр Нестеров
-
92
Скворцов
Алексей Скворцов
-
22
Палиенко
Максим Палиенко
-
19
Эктов
Александр Эктов
-
23
Бреев
Сергей Бреев
-
9
Козлов
Андрей Козлов
-
7
Прудников
Николай Прудников
-
84
Воробьев
Илья Воробьев
-
События
Матч окончен 4:0
Прошлые матчи
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Оренбург
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
Спартак-Нальчик
0
Оренбург
1
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
16:00
Оренбург
4 : 0
Спартак-Нальчик
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
16:00
Оренбург
4
Спартак-Нальчик
0
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