Оренбург - Спартак-Нальчик: 28 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Оренбург
Оренбург
4:0

Оренбург - Спартак-Нальчик: 28 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
28 авг. 2013, 16:00 МСК
28.08.2013, 16:00 МСК
среда
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
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Предварительный состав

Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
37
Нойок
Александр Нойок
83
Миронов
Алексей Миронов
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
3
Сиваков
Михаил Сиваков
12
Малых
Андрей Малых
96
Смирнов
Александр Смирнов
31
Ткачук
Денис Ткачук
5
Аюпов
Тимур Аюпов
10
Воробьев
Дмитрий Воробьев
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
-
24
Масловский
Александр Масловский
-
46
Мамин
Артем Мамин
-
15
Гойкович
Ренато Гойкович
-
54
Нестеров
Александр Нестеров
-
92
Скворцов
Алексей Скворцов
-
22
Палиенко
Максим Палиенко
-
19
Эктов
Александр Эктов
-
23
Бреев
Сергей Бреев
-
9
Козлов
Андрей Козлов
-
7
Прудников
Николай Прудников
-
84
Воробьев
Илья Воробьев
-

События

Матч окончен 4:0

Прошлые матчи

30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Оренбург
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
Спартак-Нальчик
0
Оренбург
1
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
Оренбург
4 : 0
Спартак-Нальчик
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
Оренбург
4
Спартак-Нальчик
0

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