Оренбург - Мордовия: 17 ноября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:2

Оренбург - Мордовия: 17 ноября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
17 нояб. 2013, 12:00 МСК
17.11.2013, 12:00 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
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Предварительный состав

Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
37
Нойок
Александр Нойок
83
Миронов
Алексей Миронов
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
3
Сиваков
Михаил Сиваков
12
Малых
Андрей Малых
96
Смирнов
Александр Смирнов
31
Ткачук
Денис Ткачук
5
Аюпов
Тимур Аюпов
10
Воробьев
Дмитрий Воробьев
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
-
24
Масловский
Александр Масловский
-
46
Мамин
Артем Мамин
-
15
Гойкович
Ренато Гойкович
-
54
Нестеров
Александр Нестеров
-
92
Скворцов
Алексей Скворцов
-
22
Палиенко
Максим Палиенко
-
19
Эктов
Александр Эктов
-
23
Бреев
Сергей Бреев
-
9
Козлов
Андрей Козлов
-
7
Прудников
Николай Прудников
-
84
Воробьев
Илья Воробьев
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 12:00
Оренбург
1 : 2
Мордовия
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 12:00
Оренбург
1
Мордовия
2
02.08.2013 02 авг. 2013 пт 17:00
Мордовия
1 : 0
Оренбург
02.08.2013 02 авг. 2013 пт 17:00
Мордовия
1
Оренбург
0
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
Мордовия
3 : 1
Оренбург
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
Мордовия
3
Оренбург
1
18.05.2011 18 мая 2011 ср 16:30
Оренбург
1 : 1
Мордовия
18.05.2011 18 мая 2011 ср 16:30
Оренбург
1
Мордовия
1

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