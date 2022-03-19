Оренбург - КАМАЗ: 19 марта 2022 смотреть онлайн

Оренбург
Оренбург
-:-

Оренбург - КАМАЗ: 19 марта 2022 смотреть онлайн

КАМАЗ
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19 марта 2022, -:- МСК
19.03.2022, -:- МСК
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Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка

Прошлые матчи

21.05.2016 21 мая 2016 сб 14:00
КАМАЗ
0 : 3
Оренбург
21.05.2016 21 мая 2016 сб 14:00
КАМАЗ
0
Оренбург
3
11.07.2015 11 июля 2015 сб 17:00
Оренбург
2 : 0
КАМАЗ
11.07.2015 11 июля 2015 сб 17:00
Оренбург
2
КАМАЗ
0
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 16:00
Оренбург
2 : 0
КАМАЗ
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 16:00
Оренбург
2
КАМАЗ
0
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 17:30
КАМАЗ
1 : 3
Оренбург
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 17:30
КАМАЗ
1
Оренбург
3
15.05.2011 15 мая 2011 вс 14:00
Оренбург
0 : 0
КАМАЗ
15.05.2011 15 мая 2011 вс 14:00
Оренбург
0
КАМАЗ
0