Оренбург - Алания: 23 апреля 2022 смотреть онлайн

Оренбург
Оренбург
-:-

Оренбург - Алания: 23 апреля 2022 смотреть онлайн

Алания
Владикавказ
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
23 апр. 2022, -:- МСК
23.04.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка
Алания
мин
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
4
Качмазов
Сослан Качмазов
5
Багаев
Алан Багаев
19
Бутаев
Аллон Бутаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
10
Хадарцев
Батраз Хадарцев
13
Засеев
Азамат Засеев
8
Хугаев
Алан Хугаев
97
Магомедов
Бутта Магомедов
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
-
12
Рашид
Содик Рашид
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
18
Кобесов
Давид Кобесов
-
11
Хубулов
Владимир Хубулов
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
Главный тренер
Спартак Гогниев

Прошлые матчи

21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
Алания
2 : 1
Оренбург
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
Алания
2
Оренбург
1
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 17:00
Оренбург
2 : 1
Алания
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 17:00
Оренбург
2
Алания
1
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 17:00
Оренбург
2 : 0
Алания
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 17:00
Оренбург
2
Алания
0