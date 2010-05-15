Матч завершен
Орел
Орел
0:1
Матч завершен
Рязань
Рязань
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
15 мая 2010, 17:30 МСК
15.05.2010, 17:30 МСК
суббота
Составы