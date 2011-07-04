Матч завершен
Орел
Орел
1:3
Матч завершен
Торпедо
Владимир
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
4 июля 2011, 17:30 МСК
4.07.2011, 17:30 МСК
понедельник
Составы