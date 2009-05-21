Матч завершен
Орел
Орел
1:0
Матч завершен
Динамо
Брянск
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
20 мая 2009, 23:00 МСК
20.05.2009, 23:00 МСК
среда
Составы