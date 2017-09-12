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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Пардо 90
Пардо 90
2:3
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Думбия 2
Мартиньш 13
Фернандеш 43
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
12 сент. 2017, 21:45 МСК
12.09.2017, 21:45 МСК
вторник
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Олимпиакос
мин
10
Марин
Марко Марин
90
27
Капино
Стефанос Капино
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
40
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
13
Жилле
Гийом Жилле
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
33
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
78
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
7
Фортунис
Константинос Фортунис
46
9
Джурджевич
Урош Джурджевич
62
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
23
Кутрис
Леонардо Кутрис
44
Жделар
Саша Жделар
43
Николау
Димитриос Николау
29
Эменике
Эммануэль Эменике
92
Себа
Себа
90
Пардо
Фелипе Пардо
90', 90'
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
4
Коатес
Себастьян Коатес
90
22
Матье
Жереми Матье
90
92
Пиччини
Кристиано Пиччини
90
3
Сильва
Хонатан Сильва
90
9
Акунья
Маркос Акунья
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
43'
43'
87
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
77
Мартиньш
Желсон Мартиньш
13'
13'
72
16
Батталья
Родриго Батталья
90
88
Думбия
Сейду Думбия
2'
2'
63
Запасные
18
Салин
Ромэйн Салин
13
Ристовски
Стефан Ристовски
55
Фигейреду
Тобьяш Фигейреду
25
Петрович
Радосав Петрович
11
Сезар
Бруно Сезар
10
Руис
Алан Руис
28
Дост
Бас Дост