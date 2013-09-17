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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Вайсс 25
1:4
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кавани 19
Мотта 68
Мотта 73
Маркиньос 86
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
17 сент. 2013, 21:45 МСК
17.09.2013, 21:45 МСК
вторник
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Олимпиакос
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Бонг
Гаэтан Бонг
90
0
Маниатис
Яннис Маниатис
90
0
Меджани
Карл Меджани
90
0
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
60
0
Машаду
Паулу Машаду
90
0
Вайсс
Владимир Вайсс
25'
25'
84
0
Самарис
Андреас Самарис
90
0
Фустер
Давид Фустер
74
0
Митроглу
Костас Митроглу
90
Запасные
0
Медьери
Балаж Медьери
0
Манолас
Костас Манолас
0
Холебас
Хосе Холебас
0
Ндинга
Дельвин Ндинга
0
Ятабаре
Самбу Ятабаре
0
Савиола
Хавьер Савиола
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Маркиньос
Маркиньос
86'
86'
90
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
68'
73'
68', 73'
90
0
Верратти
Марко Верратти
79
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
0
Кавани
Эдинсон Кавани
19'
19'
90
0
Моура
Лукас Моура
46
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Жалле
Кристоф Жалле
0
Камара
Зумана Камара
0
Динь
Люка Динь
0
Рабьо
Адриан Рабьо
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
0
Менез
Жереми Менез