Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Камбьяссо 36
1:1
прошлый матч 1 : 4
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Абубакар 53
Лига Европы, 1/8 финала

Лига Европы,

1/8 финала
9 марта 2017, 23:05 МСК
9.03.2017, 23:05 МСК
четверг
Составы
Олимпиакос
мин
19
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
36'
36'
70
31
Леали
Никола Леали
90
22
Сиссоко
Али Сиссоко
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
64
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
45
Рецос
Панайотис Рецос
90
18
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
90
52
Мантатис
Георгиос Мантатис
90
7
Фортунис
Константинос Фортунис
74
4
Ромао
Алексис Ромао
90
17
Ансарифард
Карим Ансарифард
90
Запасные
33
Хутесиотис
Лефтерис Хутесиотис
6
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
11
Марин
Марко Марин
28
Мартинш
Андре Мартинш
32
Андруцос
Атанасиос Андруцос
9
Кардосо
Оскар Кардосо
Бешикташ
мин
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
1
Фабри
Фабри
90
3
Адриано
Адриано
90
6
Тошич
Душко Тошич
90
77
Генюл
Гекхан Генюл
90
30
Марсело
Марсело
90
94
Талиска
Талиска
90
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
45
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
90
49
Бабел
Райан Бабел
90
9
Абубакар
Венсан Абубакар
53'
53'
82
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
32
Бек
Андреас Бек
33
Нукан
Атындж Нукан
2
Митрович
Матей Митрович
80
Инлер
Гекхан Инлер
15
Озякуп
Огужан Озякуп
23
Тосун
Дженк Тосун